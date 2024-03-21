Также ВС РФ уничтожили пункты дислокации и укрепления ВСУ и ГУР в Сумской области

Минобороны РФ официально объявляет об освобождении поселка Тоненькое, расположенного к Западу от Авдеевки. Речь идет о весьма протяженном населенном пункте, который играл ключевую роль во второй оборонительной линии сухопутных войск Украины к Западу от Авдеевки.

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Сообщения о его взятии поступали накануне с передовой, но Министерство Обороны России не было готово её подтвердить. В связи с тем, что украинское руководство отправляло в бой всё больше резервных сил, чтобы остановить наступление российской армии, взятие села было достаточно затяжным. Киев помимо этого использовал атаки на Курскую и Белгородскую области, чтобы сконцентрировать всё внимание российского командования на ликвидации украинских подразделений вблизи границы. У администрации Зеленского было стремление выйти на определенный обмен территориями, в случае успеха украинских подразделений, но российские войска оперативно ликвидировали подразделения ВСУ и ГУР.

В освобождении населенного пункта Тоненькое принимали участие бойцы группировки "Центр". Сообщается, что бойцы получат награду за свой профессионализм и мужество. Помимо этого, в отчете Министерства Обороны сообщается о нанесении ударов по укреплениям и местам расположения украинских военных в приграничных районах Сумской области, откуда Киев направлял свои подразделения для атаки на Белгородскую область.

"Нанесено огневое поражение местам сосредоточения формирований иностранных наемников и 105-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области", - сообщили в ведомстве

Поступают сообщения о занятии железнодорожной станции Алебастровая на Донецком участке бойцами из "Южной" группировки войск. Речь идет об объекте на участке Артемовск-Курдюмовка, в районе Клещеевки.