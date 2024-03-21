Вероятно, Пекин начнёт военную операцию, чтобы выполнить свои цели

Как сообщает издание Bloomberg, Китай значительно увеличивает свои военные и ядерные ресурсы, достигая масштабов, неизвестных со времен Второй Мировой Войны. Судя по всему, он стремится к амбициозным целям, включая возможное присоединение Тайваня к 2027 году, заявил высокопоставленный американский адмирал.

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Несмотря на экономические трудности, Пекин увеличил свой официальный военный бюджет на 16% за последние годы, достигнув более $223 миллиардов, сообщил в среду адмирал Джон Акилино, глава Южно-Тихоокеанского командования, в ходе специальных выступлений перед комитетом Палаты представителей США по вооруженным силам.

По его словам, за последние три года Китайская Народно-Освободительная Армия пополнила свои ряды более чем 400 истребителями и 20 крупными военными кораблями. Он также отметил, что начиная с 2020 года Китай значительно увеличил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.

"Все указывает на то, что Председатель Си Цзиньпин приказал НОАК быть готовой ко взятию Тайваня к 2027 году. Действия НОАК свидетельствуют о его способности соответствовать предпочтительному графику Си Цзиньпина по объединению Тайваня с материковым Китаем, если будет дан соответствующий приказ", - заявил Акилино.

Акилино также отметил, что китайские военные проводят различные учения и операции, направленные на Тайвань, включая имитацию блокады через морские и воздушные силы.

Тем не менее, разведывательное сообщество США считает, что Китай не хочет военного конфликта из-за Тайваня, несмотря на его решимость присоединить данный остров.

Сотрудничество Китая с Россией также вызывает беспокойство, так как Китай предоставляет экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности президенту России Владимиру Путину, добавил Роджерс. Партнерство Китая и России рассматривается как ответ на американские альянсы в Тихоокеанском регионе и в других частях мира.