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Zelikman
Пациент Neuralink Ноланд Арбо продемонстрировал возможность игры в шахматы и Civilization VI
Он признался, что данная операция уже изменила его жизнь

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  Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, в среду представила обновленную информацию о своем первом пациенте с мозговым имплантатом. В ходе прямой трансляции был показан парализованный человек, способный играть в видеоигры и шахматы, используя только свои мысли.

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  Neuralink - это стартап, занимающийся разработкой мозговых технологий. Их имплантат позволяет пациентам управлять компьютером при помощи мыслей. Маск заявил, что компания начнет работу с пациентами, страдающими от серьезных физических ограничений, таких как повреждение шейного отдела спинного мозга или квадриплегия.

  В ходе трансляции, которая проходила на платформе X, пациент Ноланд Арбо продемонстрировал возможность игры в шахматы и Civilization VI с помощью компьютера. Он признал, что это уже изменило его жизнь. Операция прошла очень легко, добавил Арбо.

  Арбо получил травму спинного мозга в результате несчастного случая при нырянии восемь лет назад. Он также отметил, что уже на следующий день после процедуры Neuralink, которая прошла гладко в январе, его выписали из больницы. Он подчеркнул, что впереди еще много работы по совершенствованию технологии.

  Neuralink не единственная компания, работающая над мозговыми устройствами для подключения к компьютерам. Различные демонстрации управления курсором с помощью мыслей были проведены другими компаниями, например, консорциумом исследовательских институтов и больниц Braingate.

  Однако, устройство Neuralink содержит больше электродов, чем другие модели, что позволяет предположить о его большем потенциале в будущем. Кроме того, устройство Neuralink не требует проводного подключения к внешним устройствам.

#технологии #илон маск #neuralink #имплантат
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