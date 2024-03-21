На территории учреждения укрылись от боевых действий 30 тысяч мирных жителей, но ЦАХАЛ не прекращает бомбардировки

Армия Израиля не прекращают осаду и подготовку к штурму госпиталя Аль-Шифа, самого крупного медицинского учреждения в палестинском анклаве. Согласно имеющейся информации издания Al-Araby Al-Jadid, в комплексе укрылись до 30 тысяч беженцев из разных районов Сектора Газа. Несмотря на то, что нескольким тысячам людей удалось покинуть территорию медицинского комплекса после авиационных ударов ЦАХАЛ, большинство оставшихся беженцев стали жертвами бомбардировок и не могут самостоятельно передвигаться.

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Израиль считает, что руководители ХАМАС также укрылись на территории больницы. По информации ЦАХАЛ, на территории учреждения уже было ликвидировано свыше 90 членов ХАМАС, а израильские военные задерживают всех, кто подозревается в связях с этим движением.

Ранее больница Аль-Шифа на Юге Сектора Газа много раз подвергалась авиаударам со стороны израильской армии, что приводило к жертвах среди мирного населения. Впоследствии ЦАХАЛ потребовал, чтобы беженцы, укрывающиеся на объекте, скорее покинули медицинский комплекс. Однако, израильское руководство не сообщает о том, куда должны отправиться беженцы.

По имеющимся данным, с 7 октября 2023 года при помощи 300 самолетов и 50 кораблей в Израиль было перевезено порядка 35 тысяч тонн оружия. В большинстве случаев оружие поставлялось из Соединённых Штатов Америки, что снова делает Вашингтон спонсором очередного конфликта.