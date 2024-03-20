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Zelikman
Графические процессоры GB202 могут производиться на литейном узле TSMC 4n
Именно эти чипы станут основой для следующих флагманов Nvidia RTX 5090

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  Известный источник @kopite7kimi раскрыл некоторую информацию о графическом процессоре GB202, который, по его словам, станет базой для флагманской игровой карты Blackwell - GeForce RTX 5090.

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  Этот информатор, прославившийся своими достоверными данными, утверждает, что графический процессор GB202 будет производиться на том же литейном узле TSMC 4n, что и GB100, предназначенный для ускорения искусственного интеллекта и вычислительных приложений. Кроме того, он указал на то, что узел TSMC 4n создан на основе 5-нм техпроцесса euv, а не 4-нм, как предполагалось ранее.

  Также в своем обновлении источник сообщает о том, что новый узел GB202 будет обладать плотностью транзисторов, большей на 30% по сравнению с основным узлом 4np TSMC. При этом сам узел 4np демонстрирует увеличение плотности транзисторов на 6% и повышение энергоэффективности на 22% по сравнению с n5. Если эта информация окажется верной, то можно предположить, что Blackwell также будет использовать вариант 5-нм узла TSMC, аналогичный Ada.

  Однако, хорошо известным фактом является то, что Blackwell будет предлагать улучшенный размер кэша L1 в потоковых мультипроцессорах, что в подтверждение указывает на увеличение производительности графического процессора на уровне sm. Информатор уверен в том, что флагманский игровой графический процессор GB202 будет иметь существенное увеличение размера кэша L1 по сравнению с его предшественниками, AD102 и GA102, которые оба имеют кэш L1 по 128 кб.

  В настоящее время нет дополнительной информации о модели RTX 5090, но уже были опубликованы некоторые утечки, которые позволяют прикинуть ее возможности. По предыдущим отчетам, графический процессор GB202 может иметь интерфейс памяти с шириной 512 бит, что является обновлением по сравнению с интерфейсом флагманского графического процессора AD102 Ada, имеющего ширину 384 бита. Также по слухам, RTX 5090 будет оснащен памятью GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с.

  Если все утечки подтвердятся, то это может означать, что RTX 5090 достигнет невероятной производительности, и AMD будет трудно его превзойти. Однако стоит отнестись к этим слухам с осторожностью, так как они еще не проверены на достоверность. По ожиданиям, серия Nvidia GeForce RTX 50 появится только в конце 2024 или начале 2025 года, что дает достаточно времени для дальнейшего развития и корректировки данных.

#nvidia #видеокарты #tsmc #rtx #чипы #5090
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