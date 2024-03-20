Данная техника продолжает активно использоваться на линии боевого соприкосновения

С видеоматериалов, размещенных в интернете, видно, как российский "Терминатор" с легкостью уничтожает укрепления украинских формирований в поселке Тоненькое, расположенном западнее уже освобожденной в феврале Авдеевки.

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Интересным фактом является то, что оператор оружия бронетехники успешно ведет огонь в ночное время используя 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42 и 7,62-миллилитровый пулемет ПКТМ, что затрудняет бойцам ВСУ определить направление огня и использовать противотанковые средства.

После оперативного маневра, экипаж танка подавил огонь украинских военных, что дало возможность штурмовым подразделениям продвинуться в глубь посёлка и занять очередные позиции. За последние несколько суток подразделениям российской армии удалось захватить инициативу на участке линии соприкосновения в Авдеевке, нанеся значительные потери украинским резервам, привлеченным Сырским на передовую. ВС РФ продолжают наносить удары по ВСУ на линии Бердычи-Орловка-Тоненькое, занимая ранее разрушенные позиции силами Воздушно-Космических Сил, артиллерии и БПЛА.





Накануне Минобороны РФ сообщило о полном освобождении населенного пункта Орловка и тактическом продвижении в районе Тоненького и Бердычи. Киев пытается стабилизировать оборонительную линию на этом участке, перебрасывая новые резервы.

Непрерывные атаки российской авиации и артиллерии находятся в работе по позициям украинских боевиков. ВС РФ удалось полностью контролировать несколько важных для снабжения дорог украинской группировки в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка и Уманское. К Северу от Орловки российским бойцам удалось закрепиться вдоль лесополосы на участке шириной до 750 метров.

Видео доступно по ссылке: https://vk.com/video-31371206_456272097