TraceMark позволит наносить специальные водяные знаки для отслеживания источников утечек сборки игр

На конференции разработчиков игр компания Denuvo анонсировала новое решение под названием Tracemark. Известная своей надежной защитой от пиратства, компания разработала этот инструмент специально для защиты игр на этапе их подготовки к выпуску. Tracemark включает в себя возможность добавления видимых и невидимых уникальных игровых водяных знаков в каждую сборку игры, не оказывая влияния на ее качество. Эта технология предоставляет API для создания и обнаружения водяных знаков, а также позволяет их гибкую адаптацию под требования разработчика. Более того, Tracemark работает на всех основных игровых платформах, включая ПК, консоли и мобильные устройства.

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Компания Denuvo утверждает, что Tracemark может работать в сочетании с их технологией защиты от несанкционированного доступа, предлагая простое "решение в один клик" для предотвращения копирования игр и утечек контента. Водяные знаки, используемые в Tracemark, решают уникальные проблемы безопасности, связанные с пресс-мероприятиями и распространением копий обзоров.

Согласно старшему вице-президенту Irdeto Нильсу Хаверкорну, Tracemark представляет собой новый стандарт в борьбе с пиратством в игровой индустрии. Эта технология является важным шагом для компаний, желающих защитить свои финансовые и творческие вложения в разработку игр. Хаверкорн уверен, что уникальные водяные знаки, используемые в Tracemark, сыграют положительную роль в индустрии.

Denuvo уже зарекомендовала себя как надежная защита от пиратства в компьютерных и мобильных играх, предотвращая подделку, взлом, мошенничество, обратную разработку и отладку кода третьими лицами. Технология DRM, применяемая Denuvo, особенно эффективна в защите игр формата AAA от пиратства. Одной из известных фигур, которая занимается взломом кода Denuvo, является Empress, однако, кажется, что она временно приостановила свою деятельность.

Несмотря на успешную защиту игр от пиратства, Denuvo не без обсуждений и критики. Геймеры долгое время обсуждают возможные негативные последствия применения технологии и ее влияние на производительность и удобство использования. Компания Irdeto пытается развеять слухи, но критика продолжает звучать со стороны геймеров и "пиратов", делая Denuvo одной из самых обсуждаемых технологий DRM последних лет.