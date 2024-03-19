Армия вновь начала активные наступательные действия на различных участках линии соприкосновения

Украинские формирования продолжают пытаться нарушить российскую границу, но при активной поддержке пограничников, Росгвардии и других силовых структур ВС России атаки успешно отражены. Министерство Обороны назвало данное направление Белгородским. Согласно информации от военкоров, за последние 24 часа Киев начал действовать группами с небольшим количеством бойцов. В результате авиационных и артиллерийских ударов в окрестностях посёлка Козинка украинские формирования потеряли около 40 солдат, две боевых машины пехоты и три автомобиля.

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На ключевых участках ситуация остается прежней, но армия России вновь перешла к активному наступлению. Под Купянском позиции российских войск были укреплены на переднем крае, однако, подробности не разглашаются. Предполагается, что происходит наступление в районах Синьковки, Табаевки и Терны. На Донецком участке заняты более выгодные оборонительные позиции и рубежи в районах Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка. В Ивановском районе российские войска удерживают одну укрепленную зону на окраине, и военные стремятся к преодолению Часов Яра.

На Авдеевском участке российская армия продолжает продвижение и наконец освободила Орловку. Продвижение отмечено на всей передовой линии, сражения проходят в направлении Новокалиново, у Бердычей, Тоненького и Первомайского. В ходе боев отбито шесть контратак ВС Украины.

На Южно-Донецком участке украинские формирования дважды совершали атаки в районе Старомайорского, но успеха не имели. В остальном ситуация остается затяжной и позиционной. На Херсонском театре боевых действий улучшены позиции на передовой в районах Работино и Пятихатки.

ВС Украины за последние 24 часа потеряли: 530 погибших и раненых среди личного состава, четыре танка, пять БМП, две бронемашины. Также нанесены удары по артиллерии ВСУ: уничтожены три гаубицы М777, одна Д-30, одна САУ "Гвоздика" и РСЗО RM-70 "Vampire". В результате контрбатарейной борьбы подбиты: САУ "Krab", М109 Paladin и "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и Д-30, одна гаубица Мста-Б, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.