Напряжение Соединёнными Штатами и Китайской Народной Республики не стихает

Государственный секретарь Энтони Блинкен выразил свое несогласие с "провокационными действиями" Китая в Южно-Китайском море во время своего визита в Манилу, подтвердив тем самым приверженность США безопасности Филиппин.

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Во вторник Блинкен заявил, что США и другие страны объединились, чтобы поддержать Филиппины после того, как китайские суда заблокировали и следили за филиппинскими судами, а также применили водометы в спорном водном пути. Он также подчеркнул, что международное сообщество рассматривает действия Китая в Южно-Китайском море как нарушение международного права.

"Мы разделяем озабоченность по поводу действий КНР, которые угрожают нашему общему видению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, включая Южно-Китайское море", - заявил Блинкен в Маниле вместе с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало, использовав официальное название Китайской Народной Республики.

В ранее произошедшим инциденте Филиппины и Китай выразили протест после столкновения их кораблей в Южно-Китайском море, что еще больше усугубило напряженность в отношениях между двумя странами. Столкновение береговой охраны произошло во время военной операции Филиппин по пополнению запасов, в результате которой также два корабля береговой охраны Китая применили водометы против филиппинского судна снабжения. Группа оперативного штаба Манилы заявила, что в результате инцидента четыре члена экипажа филиппинского судна снабжения получили ранения. Береговая охрана Китая заявила, что приняла "меры контроля согласно закону в отношении филиппинских судов, которые незаконно вторглись в воды" в районе рифа Рэн-Ай, также известного как Вторая Отмель Томаса.



