Данное учреждение будет заниматься разработкой чипов для искусственного интеллекта

Samsung Electronics Co. объявила о запуске новой исследовательской лаборатории, которая будет заниматься созданием инновационных полупроводников, необходимых для общего развития искусственного интеллекта.

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Начальный этап работы лаборатории будет сосредоточен на разработке чипов для больших языковых моделей, с основным фокусом на функции вывода - размещении и поддержке моделей искусственного интеллекта. В своем посте на LinkedIn во вторник, руководитель бизнеса полупроводников Samsung Кен Ке Хен написал, что компания стремится выпустить новые чипы, обеспечивающие более высокую производительность и поддержку более крупных моделей, при этом потребляя меньше энергии и обладая более низкой стоимостью.

Этот шаг связан с тем, что ведущие представители сильнейших компаний из Кремниевой долины, включая генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и руководителя Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга, обсуждают будущую траекторию развития искусственного интеллекта. Все больше и больше людей начинают обсуждать потенциальные возможности и опасности, связанные с искусственным интеллектом, то есть с ИИ, который может действовать, учиться и развиваться как человек или даже превосходить его.

Последнее время как Альтман, так и Цукерберг посещали Сеул, чтобы обсудить сотрудничество в области искусственного интеллекта с Samsung и другими южнокорейскими компаниями. Samsung стремится превзойти SK Hynix Inc. в бизнесе производства чипов для искусственного интеллекта, особенно после того, как их меньший конкурент получил преимущество в разработке нового типа усовершенствованной полупроводниковой памяти, специально разработанной для использования с чипами Nvidia Corp.