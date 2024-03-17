Вместе с этим, лидером среди крупнейших компаний стала Huawei Technologies

В 2023 году Huawei, Samsung и Qualcomm стали абсолютными лидерами в количестве поданных международных патентных заявок. Китайские компании значительно опередили своих высокотехнологичных конкурентов из Южной Кореи и Соединенных Штатов, демонстрируя абсолютное превосходство на мировой арене. Согласно отчету Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), они заняли первые места по общему количеству поданных патентов, несмотря на жесткие санкции, наложенные США, оказывающие серьезное влияние на компанию Huawei.

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Китайские компании доминировали среди других стран по общему количеству поданных международных патентных заявок. В 2023 году было подано 272 600 таких заявок, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем году. При этом Китай занял первое место с 69 610 заявками, опередив США, у которых было 58 823 заявки. Количество патентных заявок, поданных организацией, определяется ВОИС через Договор о патентной кооперации (РСТ). Организации подают патенты РСТ для защиты своих изобретений в нескольких странах посредством одной международной заявки. Однако, хотя рейтинги ВОИС имеют важное значение, некоторые компании не подают заявки на все свои изобретения, поэтому они не отражают общее количество поданных заявок в разных странах.

В то же время, среди компаний, которые подали заявки на патенты РСТ, лидером остался китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies с 6494 опубликованными заявками. Samsung Electronics из Южной Кореи и Qualcomm из США подали соответственно 3924 и 3410 заявок. Японская компания Mitsubishi Electric и китайская Boe Technology также вошли в пятерку лидеров с 2152 и 1988 заявками соответственно.

На самом деле, среди топ-50 компаний, подавших заявки на патенты РСТ, преобладают высокотехнологичные компании, специализирующиеся на разработке оборудования, телекоммуникационных технологий и программного обеспечения. В то же время, крупные технологические гиганты, такие как Apple, Google, Microsoft и Meta, не попали в топ-15. В прошлом году компании Oppo и Vivo были более активными в области изобретений, чем Apple и Microsoft, в то время как AMD и Nvidia не присутствовали в списке лидеров.