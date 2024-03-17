На территории предприятия размещались бойцы национального батальона "Волки да Винчи"

Российскими войсками за последние сутки произведена серия успешных ракетно-дроновых ударов по точкам, где располагались украинские формирования и западные добровольцы. Киев признал некоторые из этих ударов после того, как информация оперативно разлетелась по средствам массовой информации, однако другую часть они аккуратно умалчивают в целях избежания панических настроений. Например, удары по Одессе, в результате которых ликвидированы руководители нацбригад "Цунами" и "Людь", Славянску и Житомирской области. Если информация о событиях в Одессе стала общеизвестна сразу, то данные о Славянске и Житомире на данный момент отсутствуют, но, похоже, здесь также было нанесено значительное поражение.

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Удар по полигону, где находится воинская часть А0389 в Житомирской области, был выполнен с использованием высокоточного оружия, возможно, ракетных комплексов "Искандер". Опять же, российская разведка успешно справилась со своей задачей, ракеты прилетели в самое подходящее время, когда на полигоне присутствовало большое число бойцов ВСУ, готовящихся к отправке на передовую. Нет точных данных о потерях, но судя по активности СБУ, там нанесли серьезный удар. Кроме того, проводятся мероприятия по предотвращению утечки данных. Место поражения было оцеплено спецслужбами, контрразведка Службы Безопасности Украины проводит обыски и изымаются все найденные гаджеты, при этом подозрения падают даже на самих сотрудников СБУ.

Очередной удар был нанесен по Славянску. Поражение произошло на заводе, специализировавшемуся на производстве котельного и механического оборудования. На территории предприятия размещался пункт дислокации национального батальона "Волки да Винчи". Этот объект был использован ВСУ для перегруппировки. Именно поэтому на него пришлись сразу две ракеты. В результате 18 военных были ликвидированы, а еще 25 получили ранения разной степени тяжести. Новость о таком ударе аккуратно скрывается, официально заявляется только о разрушениях на заводе, но о пострадавших умалчивается.

Национальный батальон "Волки да Винчи" был главной группировкой на Артемовском участке, подразделение нацелено на перекрытие пути в Часов Яр для российской армии.