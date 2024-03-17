Сообщается о применении реактивных систем залпового огня RM-70 "Вампир" и "Ураган"

Потерпев неудачу в попытках преодолеть государственную границу Российской Федерации, украинские формирования взялись наносить удары дронами-камикадзе и артиллерией по жилым районам населенных пунктов России. Вновь под ударом оказался Белгород, в результате чего пострадали здания, автотранспорт и люди. О сложившейся ситуации сообщают региональные экстренные службы.

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К вечеру в субботу украинские военные так и не смогли прорвать границу и начать наступление. Боевые действия в районе Сподарюшено были практически полностью прекращены, а активность ВСУ снизилась в районе Нехотеевки и Журавлевки. Наиболее ожесточенные бои происходили в Козинке, где ВСУ пытались закрепиться на севере села и продвинуться по улице Мира, но российские войска им не дали этого сделать. Тем не менее, бои продолжались и вечером в субботу.

На утро воскресенья киевские войска снова нанесли удар по Белгороду, применяя реактивные системы залпового огня RM-70 "Вампир" и "Ураган". Российская противовоздушная оборона перехватила часть снарядов, однако некоторые все же попали по городу. Жилые здания и автомобили получили повреждения. По имеющимся данным, в результате этих атак погиб один ребенок, а также один мужчина получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. Это предварительные данные и могут измениться.

"В примерно в 8:00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с помощью девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Благодаря действиям противовоздушной обороны все реактивные снаряды были уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сообщает Министерство обороны.