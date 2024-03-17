В случае прихода Трампа к власти, отношения между США и Китаем могут ухудшиться ещё сильнее

Дональд Трамп заявил о намерении введения 100-процентного тарифа на автомобили, выпускаемые в Мексике китайскими компаниями. Это вдвое превышает налог, который он планировал ввести на автомобили, производимые к Югу от границы США.

реклама

Бывший и возможно будущий президент Америки обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину во время своей речи на митинге в штате Огайо в субботу, угрожая введением тарифов.

"Эти огромные автомобильные заводы-монстры, которые вы строите в Мексике, вы думаете, что вы получите это, но, на самом деле, вы не нанимаете американцев и собираетесь продавать нам машины. Нет. Мы введем 100%-ный тариф на каждую машину, которую обнаружим на стоянке", сказал Трамп.

Он также предупредил, что если проиграет президентские выборы в этом году, это будет "кровавой баней". Кампания президента Джо Байдена осудила эти заявления и сослалась на нападение на Капитолий США 6 января 2021 года, после проигрыша Трампа в выборах.

"Дональд Трамп - это неудачник, которого побеждают более чем 7 миллионов голосов. Вместо того, чтобы обратиться к более широкой аудитории, он усиливает свои угрозы политическим насилием. Он хочет получить еще одно 6 января, но американский народ намерен одержать еще одну победу на выборах в ноябре этого года, потому что они продолжают отвергать его экстремизм, насилие и жажду мести" - заявил представитель предвыборного штаба Джеймс Сингер.

Ранее в этом месяце Трамп также пригрозил введением 50%-ного тарифа на китайские автомобили и предложил ввести пошлины в размере 60% на все китайские товары и 10% на товары, производимые в любой точке мира. Он заявил, что не беспокоится по поводу возможных ответных мер со стороны Китая или других стран.