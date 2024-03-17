Такое решение было принято после трёхдневнего визита американской делегации в африканскую республику

Согласно сообщению, опубликованному на государственном телевидении в субботу, военное руководство Нигера отменило действие соглашения, касающегося статуса американских военных в стране.

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Такое решение было принято после визита делегации Соединённых Штатов Америки в течение трех дней, возглавляемой помощником государственного секретаря по делам Африки Молли Фи. Пока неясно, будут ли затронуты другие соглашения или это приведет к прекращению всех военных операций США в Нигере.

"Американское присутствие на территории Нигера является незаконным и нарушает все конституционные правила", - заявил представитель местных властей, Амаду Абдрамане.

В Нигере находится около 1000 американских военнослужащих в рамках усилий по борьбе с исламистами в Сахельском регионе западной Африки, включая базу дронов стоимостью 110 миллионов долларов в северном городе Агадес. В случае прекращения военного сотрудничества и требования покинуть территорию африканской республики, американскому контингенту придётся покинуть страну вслед за французскими подразделениями.

Однако, учитывая то, как американские войска относятся к подобным требованиям на примере Сирии, где действующее правительство уже много лет не может выпроводить американские силы из собственных территорий, требования о выводе войск вполне могут быть также проигнорированы. Администрация Башара Асада долгое время требует от США покинуть территорию сирийского государства, но американцы не собираются покидать занятые ими территории.