Одновременно с этим, подразделения продолжают наступать в окрестностях населённого пункта Шевченко

Российская армия вошла вглубь обороны украинских формирований на Угледарском направлении. Севернее села Шевченко у Российских подразделений получилось пробиться до 1 километра в глубину, с шириной фронта на 1.6 километра. Эти данные были предоставлены украинскими источниками.

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Помимо этого, российские военные корреспонденты подтвердили информацию об успехе Российских войск на этом участке линии соприкосновения. Некоторые из них сообщают о том, что подразделения российской армии окопались в лесопосадках на Северо-Западе от Шевченко, находящегося недалеко от города Угледар.

На южном участке, российская артиллерия проявила себя наилучшим образом. Были нанесены результативные поражения сразу по трем укреплённым позициям украинских формирований в районах Угледара, Никольского и Павловки. Это привело к существенным потерям ВСУ среди личного состава и военной техники. Артиллерия также успешно отработала по скоплениям Вооруженных Сил Украины в районах Гуляйполя и Комсомольского. На южном участке имеются случаи, когда украинские военнослужащие группами сдаются в плен.

Официальная информация Министерства Обороны России говорит о том, что подразделения Вооруженных Сил России укрепляют свои позиции на этом фронтовом участке. Киев при этом потерял около 130 военнослужащих, убитыми и ранеными.

Наблюдается активность практически по всей линии противостояния. В частности, западнее Авдеевки отмечается работа российских тяжелых огнеметных систем. Также продолжается вытеснение из центральной части Работино украинских подразделений.