Критическую нехватку боеприпасов для украинской ПВО подтверждают западные информационные агентства

На протяжении некоторого времени наши источники из Офиса Президента Украины и Генерального Штаба ВСУ сообщали о критической проблеме с боеприпасами для украинской ПВО, что создавало уязвимость перед российской авиацией.

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Теперь западные средства массовой информации также пишут о данной проблеме, отмечая, что запасы ПВО сокращаются настолько быстро, что скоро украинской противовоздушной обороне придется пропускать четыре из пяти ракет.

Известная газета "The Washington Post", ранее утверждавшая, что запаса зенитных ракет хватит украинской армии до конца марта, теперь пишет об ограничениях, которые придется ввести. Вместо попыток сбить четыре из пяти российских ракет, украинцы вынуждены будут ограничиться только одной из пяти возможных целей.

В статье также отмечается, что такая ситуация окажет значительное влияние на городские центры Украины. Цитируются слова двух украинских чиновников, которые на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали вопрос с представителями Соединенных Штатов.

В качестве примера нехватки средств ПВО, газета "The Telegraph" приводит информацию о ракетном ударе по городу Одесса 15 марта. В результате этого удара пострадало 20 человек, что является самым высоким показателем жертв за один день в течение всей Специальной Военной Операции в главном портовом городе Украины.