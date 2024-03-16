Видеоадаптеры компании отличаются одними из лучших систем охлаждения и усовершенствованной схемой питания





Компания Acer представила две специальные видеокарты Radeon RX 7900 Gre с графическими процессорами, получившими заводской разгон, и с улучшенной схемой питания, призванной обеспечить дополнительный потенциал для разгона. Несмотря на то, что модели Predator Bifrost Radeon RX 7900 Gre OC и Nitro Radeon RX 7900 Gre OC имеют схожие тактовые частоты, они немного отличаются по конструкции и представляются в качестве конкурентов лучшим видеокартам.

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Как Predator Bifrost Radeon RX 7900 Gre OC, так и Nitro Radeon RX 7900 Gre OC работают на тактовой частоте 2050 МГц в играх и 2395 МГц в режиме boost по сравнению с рекомендованными AMD 2245 МГц. Обе видеокарты также оснащены трехслотовой системой охлаждения, включающей большие алюминиевые радиаторы и тепловые трубки. Эта конструкция обеспечивает эффективное рассеивание тепла и оптимальную производительность даже во время интенсивных игровых сессий или при выполнении тяжелых рабочих нагрузок.





Однако кулер у Predator Bifrost Radeon RX 7900 Gre OC гораздо более сложный и включает испарительную камеру и три вентилятора Frostblade 3.0. Следовательно, можно предположить, что Radeon RX 7900 Gre с кулером Bitfrost будет иметь небольшое преимущество в разгоне по сравнению с Radeon RX 7900 Gre Nitro.

AMD Radeon RX 7900 Golden Rabbit Edition основана на графическом процессоре Navi 31 с 64 МБ кэша Infinity и 256-битным интерфейсом памяти GDDR6. Acer решила использовать печатную плату Predator Bifrost Radeon RX 7800 XT снова для Predator Bifrost Radeon RX 7900 Gre OC, поскольку эта плата отлично подходит для данной цели. Она оборудована усовершенствованным модулем регулирования напряжения и двумя восьмиконтактными разъемами питания PCIe, которые способны обеспечить мощность до 300 Вт (плюс до 75 Вт может быть получено из самого слота). Этого более чем достаточно для AMD Radeon RX 7900 Gre, мощность которой, по оценкам разработчика графического процессора, составляет до 260 Вт.







