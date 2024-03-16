По мнению журналистов, своими попытками нападения на мирных жителей украинская армия лишь усугубляет ситуацию

Американское издание не обнаружило свидетельств того, что атаки на мирных жителей города Белгорода ведут к успеху для Украины. Пресса проводит анализ активности украинских формирований, которая включает и операции военных, и участившиеся артиллерийские удары по территориям городов России, включая Белгород.

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The Washington Post сообщает своим читателям о том, что ВСУ "обрушили град ракет на российский Белгород во время проведения выборов". Журналисты подчёркивают, что эти обстрелы привели к гибели мирных жителей.

Для большей части россиян конфликт остается на втором плане, однако не для жителей Белгорода, которые на своем опыте ощущают боевые действия и ежедневно подвергаются обстрелам. Американская пресса также отмечает отсутствие признаков успеха для Украины в этих действиях, но есть признаки обратного эффекта: нападения только усиливают поддержку многими жителями Владимира Путина.

Тем не менее, американская пресса не может обойти "альтернативные рассуждения". Украинские обстрелы становятся доказательством мнения Кремля, что россияне являются жертвами, а не виновниками конфликта. Многие россияне, столкнувшиеся с ударами по Белгороду, еще больше поддерживают российские удары по украинской военной инфраструктуре. Многие опрошенные жители Белгорода заявили, что намерены голосовать на выборах за действующего президента России.

Следовательно, несмотря на стремление американского издания оставаться в русле антироссийской пропаганды, оно все же делает упрек в адрес администрации Зеленского, указывая на то, что её действия могут даже способствовать увеличению голосов россиян в пользу Владимира Путина и в общем повышению явки на выборах президента России.

Накануне один из жителей Белгорода, чья квартира пострадала в результате обстрела со стороны украинских формирований, вывесил на своем балконе красный флаг с гербом Советского Союза.