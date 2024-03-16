Таким образом президент США хочет ускорить процесс перехода на электромобили

Администрация Байдена готовится внедрить самые строгие ограничения на загрязнения от автомобилей и легких грузовиков в истории страны. В результате предлагаемых изменений, агентству по охране окружающей среды предстоит утвердить ограничения на выбросы в течение нескольких дней. Эти ограничения должны существенно повысить продажи электромобилей, превысив текущий уровень. Согласно прогнозам, электрокары должны будут составлять около двух третей всех продаж легковых машин и легких грузовиков к 2032 году в сравнении с менее чем десятой частью в прошлом году.

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Эта мера, направленная на ограничение загрязнения, включая выбросы сажи и углекислого газа, считается одним из ключевых климатических правил Джо Байдена. Она также является ключевым фактором помощи США в выполнении обязательств по парижскому соглашению о сокращении выбросов парниковых газов в стране, как минимум вдвое к 2030 году. Сегодня транспортный сектор является основным источником загрязнения планеты, вызванного глобальным потеплением.

Однако эти регулирования требуют от Байдена достижения деликатного баланса, поскольку он стремится угодить избирателям в штате Мичиган, включая работников автомобильной промышленности, которые беспокоятся о слишком быстром переходе на электромобили. Американские автопроизводители предупредили, что первоначальное предложение является неосуществимым, так как проникновение электромобилей зависит от наличия зарядных станций и других факторов, находящихся вне контроля отрасли.

"Правило не соответствует текущей ситуации, но все же создает некоторые гарантии в отношении перехода к автомобилям с нулевым уровнем выбросов по всей стране", - заявил Дэвид Кук, старший аналитик союза ученых. "Таким образом, в результате принятия этих правил на дорогах будет больше электромобилей, чем если бы мы их не имели".