Последние месяцы от компании не так много вестей, но она продолжает выполнять свои задачи на различных направлениях

Как сообщает пресс-служба Частной Военной Компании "Вагнер", организация вновь начала набор бойцов на дальнее направление. Судя по всему, на Африканском континенте вновь готовится серьёзная и интенсивная военная кампания против вооруженных исламистских формирований.

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Основными противниками Группы Вагнера на континенте остаются приверженцы радикального движения "Азавад" и последователи запрещённого на территории Российской Федерации движения "Исламское Государство". Самым напряжённым регионом является Республика Мали, именно там происходит большое количество столкновений с группировкой.

Примечательно еще то, что зачастую отряды "Азавад" и "ИГИЛ" сталкиваются между собой и занимаются взаимным уничтожением. Соответственно, такой расклад облегчает задачу бойцов ЧВК "Вагнер" в обеспечении безопасности страны.

Работа "Оркестра" не прекращается и в других регионах Африки. Опытные "музыканты" продолжают сотрудничество с Вооружённым Силам Республики Мали, Центральноафриканской Республики и Буркина-Фасо, передавая им опыт борьбы с вооружёнными радикалами.

Как правило, Частной Военная Компания "Вагнер" объявляет о наборе в преддверии крупных наступательных операций, предусматривающих освобождение определённых населённых пунктов от враждебных формирований. Стоит отметить, что за последние месяцы от компании приходило не так много вестей, но это не означает затишье в Африке и решение всех проблем, работа "Оркестра" продолжается.