Страны ЕС планируют достичь выпуска в два миллиона снарядов в год

Европейская Комиссия выделила сумму в 500 миллионов евро для поддержки производственных мощностей оборонной промышленности стран Европейского союза в поставках артиллерийских боеприпасов. В Европе намерены достичь выпуска в два миллиона снарядов каждые 12 месяцев к концу 2025 года.

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Основная часть этой суммы, а именно 248 миллионов евро, будет потрачена на производство пороха, и еще 124 миллиона - на взрывчатку. На данный момент совокупные производственные мощности Соединённых Штатов и Евросоюза позволяют выпускать по 1,2 миллиона боеприпасов в год, в то время как российский военно-промышленный комплекс каждый год производит до 3 миллионов артиллерийских боеприпасов.

Однако, важно отметить, что такая инициатива могла быть принята с целью увеличить поставки артиллерийских боеприпасов не только для стран Евросоюза, но и для ВСУ. Средства, выделенные Европейской комиссией, также будут использованы для поддержки таких компаний, как Rheinmetall, Nammo, Chemring Nobel, Hellenic Defense Systems и Eurenco.

Ранее представители некоторых стран Европейского союза высказывались против использования замороженных на западе активов Российской Федерации для финансирования поставок оружия для администрации Зеленского. Венгрия, Мальта и Люксембург на встрече послов Евросоюза категорически отвергли возможность такого шага, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта.