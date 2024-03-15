Пекин хочет, чтобы крупные китайские компании не были зависимы от западных поставок

Как сообщает американское издание Bloomberg, правительство Китая тайно призвало производителей электромобилей, от BYD Co. до Geely Automobile Holdings Ltd., резко увеличить закупки отечественных автомобильных чипов в рамках кампании по сокращению зависимости от западного импорта и стимулированию внутренней полупроводниковой промышленности страны.

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По словам инсайдеров, Министерство промышленности и информационных технологий Китая в этом году попросило автопроизводителей расширить закупки местных компонентов, с целью ускорить внедрение отечественных чипов. Ранее Технический надзор страны поставил перед автопроизводителями неофициальную задачу к 2025 году закупить пятую часть чипов на локальном уровне, но, по информации источников, он не был доволен скоростью прогресса.

Теперь министерство явно указывает фирмам избегать использования иностранных полупроводников, если только это возможно, рассказали анонимные источники. Это означает, что иностранным производителям микросхем приходится фактически производить их на местных литейных предприятиях, таких как Semiconductor Manufacturing International Corp. или Hua Hong Semiconductor Ltd., сообщил один из источников. По словам другого источника, во время недавнего тендера, проведенного крупным китайским брендом, одному иностранному участнику не удалось заключить контракт, даже предложив цену на 30% ниже, чем у возможного победителя.

Эти события отражают наращивание усилий Пекина по развитию собственного технологического сектора в ответ на попытки США ограничить разработку китайских чипов через санкции и ограничения на продажу передовых технологий. Китайская директива в сфере автомобилей создает неопределенность относительно бизнеса компаний, таких как Nvidia Corp. и NXP Semiconductor NV, до Renesas Electronics Corp. и Texas Instruments Inc., которые конкурируют с местными фирмами за долю на крупнейшем в мире рынке электромобилей.

Пекин все больше стремится поддержать отечественную промышленность по производству микросхем, которая отстает от иностранных конкурентов, но имеет решающее значение для поддержки экономики и сохранения геополитического преимущества. Директива соответствует обещаниям Пекина в этом году мобилизовать все доступные средства для завоевания технологического превосходства над США и другими странами.

Центральное правительство, возможно, готовится к новым ограничениям в автомобильной отрасли.