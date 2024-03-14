Устройство PCG02 Pro может поместиться в кармане и способно справиться со всеми общими задачами

Mele представила новый мини-ПК на базе четырехъядерного процессора Intel Alder-Lake N100 с тактовой частотой 3,4 ГГц. PCG02 Pro разработан для работы с двумя дисплеями, что делает его универсальным и удобным в использовании в качестве переносного ПК для общих задач. Одной из основных особенностей этого устройства является использование технологии безвентиляторного охлаждения.

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Компания также предлагает более старые версии PCG02 Pro, однако то, что делает новую модель особенной, это процессор Intel N100. Он обладает высокой производительностью и функциональностью для своего небольшого размера при низком энергопотреблении. Процессор оснащен четырьмя ядрами и встроенной графикой UHD, что обеспечивает разрешение 4K при скорости 60 кадров в секунду на двух дисплеях через два порта HDMI, что является ключевой особенностью, подчеркиваемой Mele. Центральный процессор поддерживает до 16 ГБ встроенной памяти LPDDR4X. Для хранения данных устройство оснащено 256 ГБ eMMC и портом micro SD для расширения памяти. Процессор Intel N100 также вызвал интерес пользователей Raspberry Pi с точки зрения производительности и энергопотребления. В дополнение к предустановленной Windows 11, он также совместим с Linux.

Мини-ПК Mele PCG02 Pro предназначен для тех, кто ищет тихий и портативный ПК для общих задач. Он не предназначен для игр, за исключением, возможно, ретро-игр. Как и другие модели в линейке, у PCG02 Pro отсутствует слот для M.2 накопителя. Вместо этого пользователь может обновить свое хранилище с помощью лучших карт micro SD, которые обеспечивают производительность, сравнимую с встроенной eMMC.

PCG02 Pro оснащен двумя разъемами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 для беспроводных подключений. Два порта USB 3.2 и один порт Type-C обеспечивают базовые подключения. Процессор Intel N100 является энергоэффективным, но мощным процессором, который легко справляется с множеством приложений. Пока требования к N100 не слишком высоки, пользователь получает достойную производительность для выполнения большинства рабочих задач.

Mele утверждает, что центральный процессор охлаждается с использованием суперполимерного материала, обеспечивающего высокую пропускную способность и равномерное распределение тепла. Обычно мини-ПК и NUC используют радиаторы и вентиляторы для охлаждения, но Mele PCG02 Pro, по-видимому, не требует их использования.