Также сообщает об уничтожении складов ВСУ в Харьковской области

В окрестностях поселка Терны на Севере Донецкой Народной Республики российские военные сумели преодолеть лесополосу Балки Круглой на территории фронтом до 1.5 километра и глубиной до 1.2 километра. Это позволило значительно сократить межпозиционное расстояние на этом участке, сократив его с 500 до 100 метров.

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Вместе с этим можно отметить продвижение Вооруженных Сил России в районе поселка Ямполовка, что в свою очередь привело к сокращению "серой зоны" на линии Сватово-Кременная в северной части Донецкой Республики. Украинские формирования уже оставили надежду взять инициативу в свои руки на этом направлении ЛБС и вынуждены сконцентрировать все свои силы на удержании своих позиций.

Однако, у украинских военных осложняется положение из-за последовательных уничтожений российской армией складов с оружием и боеприпасами. В течение последних 24 часов были поражены склады в районах поселков Ковшаровка, Концедаловка и Подола на Купянском направлении. Бойцами западной группировки войск совместно с авиагруппами и артиллерийскими расчетами были поражены военная техника и живая сила 57-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины в окрестностях села Синьковка Харьковской области.

По информации ряда западных изданий, представители формирований ВСУ в Купянске заявляют о возможности саботажа со стороны мирных жителей, которое склонно к пророссийским настроениям. Они опасаются массовых скоплений, так как скопления часто подвергаются немедленным ударам.