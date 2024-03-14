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Zelikman
Украинские формирования вновь попытались прорваться на территорию Российской Федерации
Военкоры сообщают, что российским подразделениям удаётся успешно отражать волны ВСУ

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  Несмотря на неудачи в борьбе на фронте, Киев активно пытается дестабилизировать обстановку на территории Российской Федерации. За последние дни увеличилось количество нападений на стратегически важные объекты, включая гражданские, на территории РФ. Украинские формирования направляют ударные беспилотники для поражения жилых районов, расположенных недалеко от границы. Действия со стороны Киева больше символичны и направлены на гипертрофированное создание информационной повестки, часто с ложными заявлениями о "перемоге".Таким образом украинские военные пытаются приподнять дух народа Украины, показав, что ВСУ вот-вот перехватят инициативу.

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  Также администрация Зеленского стремится создавать пропагандистский эффект, особенно с помощью механизированных диверсионных группировок, имеющих на вооружении бронированную технику и стрелковое оружие образца НАТО, которые пытаются пересечь границы Белгородской и Курской областей. Подразделения российских войск, пограничные службы ФСБ и другие силовые структуры успешно фиксируют места скопления диверсантов и применяют против них артиллерию, ударные дроны и авиацию.

  Не смотря на значительные потери среди личного состава и бронетехники, ВСУ не останавливаются и продолжают свои попытки пересечь российскую границу, чтобы снять настоящее видео о "захвате" какого-нибудь посёлка на территории РФ. Сегодня российские военные корреспонденты сообщили о новых попытках напасть на Белгородскую область.

  В данной ситуации российские военные продемонстрировали свои профессионализм и решимость. Они успешно отразили атаку украинских формирований на пограничный пост в Сподарюшино, в Грайворонском городском округе Белгородской области. Украинские военные находятся в 50 метрах. К ним прибывают тяжелая техника и БМП "Брэдли". Для уничтожения сил ВСУ задействованы авиация и реактивные системы залпового огня. В дополнение к этому, украинские отряды также пытаются пробиться в Белгородскую область через поселок Козинка, с направления ПГТ Великая Писаревка, находящийся на Сумской области Украины. Имеется информация о применении бронированной техники. Помимо этого, украинские формирования обстреливают пограничные точки пропуска Журавлевка и МАПП Нехотеевка в Белгородской области.

  "Обстановка находится в состоянии напряжения. Однако, российские бойцы сражаются как львы. Успешно отражают атаку, и в настоящее время идет ожесточенный огневой бой", - сообщают военные корреспонденты.

  Согласно информации, в отражении атак ВСУ принимают участие  подразделения "Хунзах", спецназа "Шторм" и регулярные воинские части ВС России.

#сво #всу #армия #оружие #бои #дроны #артиллерия #дрг
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Российские подразделения сумели продвинуться на 1.2 километра на Донецком направлении
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