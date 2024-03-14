Согласно различным источникам, во многих регионах уже наблюдается дефицит данных высокопроизводительных камней

Добыча криптовалют уже приводила к резкому дефициту видеоадаптеров и некоторых других комплектующих для ПК, и на данный момент криптомайнеры массово закупают процессоры AMD Ryzen оптом, что приводит к очередному дефициту. Процессор Ryzen 9 7950X, являющийся одним из самых мощных для настольных компьютеров для игр и повышения производительности, имеет большой спрос в определенных проектах, таких как Qubic. Это обусловлено поддержкой наборов команд AVX2 и AVX512, которые являются ключевыми для многих установок майнинга, а также его общей эффективностью.

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Более того, использование процессоров 7950X позволяет майнерам получать практически вдвое больше доходов в сравнении с флагманским видеоадаптером NVIDIA GeForce RTX 4090, частично из-за более высокой цены последнего. Также слухи указывают на то, что обстановка ухудшится со временем при релизе процессоров Zen 5, которые начнут массовое производство позднее.

Информация от UDN сообщает о притоке чипов Zen 5 на фабрики TSMC в период с апреля по июнь, а увеличение производства планируется уже во второй половине 2024 года. Однако, для криптомайнеров наиболее важным фактором является тот факт, что архитектура следующего поколения чипов AMD предоставит в два раза большую производительность AVX512 по сравнению с Zen 4, как утверждает Kepler_ls. Кроме того, уже наблюдается дефицит видеокарт AMD Radeon в Китае из-за запрета США на экспорт RTX 4090 в этот регион.

За последние несколько недель приобретение процессоров AMD Ryzen стало значительно сложнее - и именно в это же время биткоин и эфириум достигли рекордных уровней, возродив интерес к майнингу криптовалют. На прошлой неделе утечка информации от megasizegpu (@zed__wang) свидетельствовала о нехватке данных процессоров на складах.