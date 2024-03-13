По словам производителя, данное решение будет на порядок надёжнее моделей прошлого поколения

Seasonic анонсировала свой последний продукт - кабель питания 12v-2x6 с мощностью до 600 ватт для своих источников питания, совместимых с ATX 3.0. Этот кабель предназначен для замены предыдущей версии - 12vhpwr, которая способна подключиться только к оригинальным блокам питания ATX 3.0. Обновленный кабель, с названием 12v-2x6, является улучшенной версией своего предшественника, а что самое важное - более надежным.

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Этот новый кабель имеет длину 700 мм и способен выдавать до 600 ватт необходимой энергии для вашей графической карты. Разъем кабеля оборудован клеммами HCS (сильноточной системы) с пластиковым покрытием 94V-0 для 16-контактного корпуса. Цвет разъемов изменен на синий, что позволяет легко различать их среди прежних черных кабелей питания Seasonic 12vhpwr.

Новый кабель и стандарт 12v-2x6 полностью совместимы с предыдущими разъемами питания 12vhpwr, что позволило компании Seasonic в первую очередь представить это обновление. Блоки питания Seasonic, совместимые с этими стандартами, включают в себя серии Prime TX ATX 3.0, Prime PX ATX 3.0, Vertex GX, PX, GX White и Sakura, а также серии Focus GX и GX White ATX 3.0. Старые блоки питания Seasonic ATX 2.0 несовместимы с этим новым кабелем питания.

Seasonic рекомендует использовать блок питания мощностью не менее 750 ватт, особенно если ваша видеокарта потребляет большое количество энергии, такое как RTX 4090. Новый кабель стал оптимальным выбором для пользователей, которые хотят избежать проблемы с 16-контактным разъемом питания, изначально причины множества сбоев графических процессоров и большинства отказов RTX 4090 в прошлом году.

Новый стандарт 12v-2x6 устраняет эти проблемы, внося исправления в многие слабые места стандарта 12vhpwr. Особо стоит отметить, что новый стандарт подключения имеет более короткие соединительные контакты, что делает его более устойчивым к внешним напряжениям. Тестирование нового стандарта 12v-2x6 любителями аппаратного обеспечения показало значительное преимущество по рабочей температуре перед стандартом 12vhpwr, что при использовании почти невозможно вызвать плавление разъемов.