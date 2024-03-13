Такая функция может сдать доступной после обновления операционной системы до iOS 18

Известный журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что в новой версии операционной системы iOS 18 будут представлены функции, способные превратить AirPods Pro в более доступную альтернативу слуховым аппаратам. Это обновление будет являться значительным прорывом для компании на рынке товаров для здоровья.

реклама

Предполагается, что компания представит iOS 18 на июньской всемирной конференции разработчиков вместе с бета-версией для разработчиков, а затем выпустит обновление для публичного использования в сентябре. Пока неясно, будут ли все модели AirPods Pro поддерживать функции слухового аппарата, или только второе поколение. По данному отчету нет информации об обычных AirPods, которые Apple планирует обновить в 2024 году с измененным дизайном, новым чехлом для переноски, активным шумоподавлением и зарядкой через USB-C. Возможно, AirPods третьего поколения появятся в следующем году.

Несмотря на высокую цену AirPods в сравнении с другими наушниками, они все же являются более доступным решением по сравнению с обычными слуховыми аппаратами, которые могут стоить в разы дороже. Беспроводные наушники Bluetooth также предоставляют пользователям широкий спектр настроек с помощью мобильных устройств, что делает их функциональными похожими на слуховые аппараты. Компания Jabra также предлагает наушники для людей с проблемами слуха, однако, их цена значительно выше, чем у AirPods, поэтому обновление от Apple может оказать существенное влияние на рынок слуховых аппаратов.

Согласно информации из The Wall Street Journal, Apple изучает возможности превращения AirPods в слуховые аппараты с 2021 года. Также говорится о других функциях, связанных со здоровьем, таких как измерение телесной температуры и отслеживание позы, что может сделать устройство еще одним носимым гаджетом в линейке Apple Health после Apple Watch.