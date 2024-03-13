Новое поколение оборудования оказалось в 3 более эффективным, чем старые модели E9 Pro





С каждым годом оборудование для майнинга совершенствуется, становится всё более производительным, растёт энергоэффективность различных ASIC-устройств и другой криптодобывающей аппаратуры, в том числе видеоадаптеры.

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По информации из различных источников, посвященных майнерской тематике, появилось несколько высокопроизводительных и малопотребляющих ASIC-аппаратов для добычи криптовалюты на алгоритме Ethash, на котором ранее добывалась монета Ethereum, перешедшая на Proof of Stake осенью 2022 года.

Долгое время самыми эффективными аппаратами для подобных проектов являлись устройства Bitmain Antminer E9 Pro, имеющие производительность в 3790 MH в секунду, при потреблении в 2200 Ватт. Затем на рынке появились так называемые "домашние ASICи" Jasminer X16-Q, потребляющие всего 620 Ватт и способные выдавать до 1950 MH в секунду. Теперь на рынке появились новые устройства.

Один из производителей майнинг-оборудования выпустил на рынок совершенно новое решение для добычи криптовалюты с тем же алгоритмом Ethash - ASIC EZ100. Как сообщается, данный аппарат при потреблении в те же 2200-2300 Ватт, как у E9 Pro, может выдавать до 12800 MH в секунду, то есть более чем в три раза быстрее. По имеющимся данным, производитель запрашивает за свои устройства около 25000 американских долларов.





Также в интернете появляется информация и по обновлённой версии аппарата Jasminer X16-Q с припиской Pro, которая будет на 100 MH быстрее предыдущего поколения и потреблять на 100 Ватт меньше. Данное улучшение нельзя назвать столь же значимым, но тем не менее, источники сообщают, что вся выпущенная партия новых устройств уже была скуплена одним крупным майнером. Цена данных устройств варьировалась в районе 5000 долларов.

Судя по всему, в ближайшие месяцы серьёзные компании, занимающиеся добычей криптовалют, начнут обновлять своё оборудование, переходя на более энергоэффективные устройства, что также может отразиться и на сложности добычи криптовалют, таких как Etc или Ethw.