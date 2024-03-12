Отмечается, что техника из этого эшелона не имеет дополнительной защиты в виде навеса над башней

Уральский вагоностроительный завод накануне отправил очередной эшелон бронированной техники в зону проведения Специальной Военной Операции. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Ростех". По имеющимся видео и фотоматериалам видно, что данная партия состояла из новеньких танков Т-90М "Прорыв".

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Техника была доставлена российской железнодорожной сетью. Хотя точное количество танков не указывается, отмечается, что это было выполнено в рамках государственного оборонного заказа. Перед отправлением поезда в военную часть был проведен концерт, в котором выступили Денис Майданов, группа "Земляне" и другие отечественные артисты.

На снимках видно, что танки этой партии отправляются без предустановленных защитных башен, известных как "козырьки". Причины этого не объясняются, хотя в 2023 году все танки были снабжены такой защитой. Остаётся лишь догадываться о причинах этого изменения, поскольку их может быть множество. Известно, что производитель танков успешно сотрудничает с военными, и все их пожелания учитываются.

Новые бронемашины получили ряд модернизаций, которые повышают уровень защиты и технические характеристики. Это необходимо для обеспечения безопасности экипажей и более эффективного выполнения боевых задач, как было указано в официальном сообщении.

Уралвагонзавод - это ведущее предприятие, производящее танки в Российской Федерации. Здесь также происходит глубокая модернизация танков Т-72 до уровня Т-72Б3М и Т-90 до уровня Т-90М, а также выпускаются новые танки Т-90М "Прорыв".