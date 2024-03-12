Напряжение на Ближнем Востоке не спадает уже почти пол года

Ливанская группировка "Хезболла" выпустила свыше ста ракет, нацеленных на израильские военные объекты, в рамках одного из самых крупных нападений за последние месяцы. Данное ракетное нападение стало ответом на израильский удар по городу Баальбек в Ливане, который унес жизнь одного человека. "Хезболла" в своем заявлении подчеркнула причастность к этим действиям.

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Этот последний обмен мнениями, скорее всего, усилил опасения относительно того, что ежедневные стычки между двумя сторонами могут перерасти в полномасштабный конфликт, открывая новый фронт в продолжающейся войне Израиля против исламистских движений. "Хезболла", являющаяся одной из самых мощных оппозиционных сил на Ближнем Востоке, и ХАМАС, стремятся к уничтожению Израиля.

Трансграничные боевые действия, которые начались после нападения Израиля на Сектор Газа, заставили десятки тысяч израильтян и ливанцев покинуть свои дома. Стычки между Израилем и "Хезболлой" до сих пор в основном проводятся в рамках неформальных правил ведения боевых действий, установленных обеими сторонами: гражданские лица не подвергаются прямым ударам, а районы атак находятся в непосредственной близости к границе.

Израиль все больше обращает внимание на угрозу, исходящую от "Хезболлы", также как и от ХАМАСа, так как обе группировки считают Израиль своим заклятым врагом.

"Хезболла" заявила, что нанесла удары по объектам противовоздушной и противоракетной обороны в казармах Кейла на Голанских высотах, расположенных на Севере Израиля. Движение также ударило по ракетно-артиллерийской базе в Йоаве и другим позициям.

Армия обороны Израиля подтвердила выпуск более 100 ракет по Северу страны и ответила, уничтожив три ракетных пусковых установки.