Теперь майнеры делают упор на предоставлении оборудования в аренду

Уже далеко не первый год мы знаем о майнинге на видеокартах и имеем представление как выглядят типичные фермы на видеоускорителях для добычи различных криптовалют и токенов.

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Как правило, ключевыми компонентами таких устройств являются высокопроизводительные видеокарты, в основном от компаний Nvidia и AMD. Также не стоит забывать о майнинге на процессорах, но такие системы также оснащаются лишь мощными центральными процессорами и в них нет необходимости подключения хорошего видеоадаптера.

Однако, с 2023 года, на фоне развития технологий искусственного интеллекта и необходимости в мощных вычислительных системах, где задействуются все компоненты современного компьютера, майнеры начинают собирать фермы нового образца.

Автор канала "Кредитный майнинг" рассказал, что перешёл на новый тип сборок майнерских ригов, заточенных на работу как на традиционный режим майнинга, так и на сдачу данного оборудования в аренду для решения различных задач по типу рендеринга, работы с графикой, обучения нейросетей и искусственного интеллекта.

В подобных решениях помимо одинаковых мощных видеоадаптеров необходимо устанавливать и высокопроизводительные многоядерные, многопоточные процессоры, с большим объемом оперативной памяти. По словам блогера, для подобных сборок отлично подходят процессы Intel Xeon, так как имеют хорошую многозадачность и могут похвастаться неплохой стабильностью работы при выполнении вычислительных задач, но имеют в это же время очень низкую цену на рынке. Сам же майнер использует при сборке двухпроцессорные материнские платы, куда соответственно устанавливает сразу два камня Xeon 2680 v4, либо 2699 v4.

Со слов автора канала, такая майнинг-ферма существенно прибыльнее, нежели собирать стандартный стенд с различными видеоадаптерами и добывать криптовалюту в привычном для многих режиме. Однако, по словам майнера, такие сборки и эксплуатируются заказчиками на полный максимум, заставляя работать все комплектующие на пиковых значениях, что сказывается на энергопотреблении и нагреве. Блогер считает, что за счёт своей универсальности, подобные фермы являются самым выгодным решением.