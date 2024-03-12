реклама
Несмотря на тот факт, что украинское руководство постоянно перебрасывает свои резервы на поле боя, российские войска продолжают одерживать успехи и оттеснять украинские формирования на Запад в районе Кураховского направления. Последние новости гласят о том, что новые территории на Севере Георгиевки, а также около самого населенного пункта, оказались под контролем Вооруженных Сил Российской Федерации.
реклама
Российские военные, с поддержкой артиллерии, сумели уничтожить группировку ВСУ в районе водоемов, простирающихся от Севера Георгиевки до Красногоровки. В этой области линии соприкосновения, украинские формирования используют каскад прудов в качестве оборонительной линии, перед которой установлены минные поля. Помимо этого, российская армия продвинулась еще дальше на Запад, улучшив свою тактическую позицию в районе Георгиевского пруда внутри пределов села Георгиевка.
За последние сутки российская сторона получила под контроль свыше двух квадратных километров территории на Кураховском направлении. Противоборствующая сторона, в свою очередь, понесла значительные потери, включая несколько единиц бронированной техники и гаубицу, а также несколько десятков военнослужащих, включая иностранных добровольцев.