При поддержки артиллерийских расчетов, подразделениям удалось нанести поражение группировке ВСУ на Севере Георгиевки

Несмотря на тот факт, что украинское руководство постоянно перебрасывает свои резервы на поле боя, российские войска продолжают одерживать успехи и оттеснять украинские формирования на Запад в районе Кураховского направления. Последние новости гласят о том, что новые территории на Севере Георгиевки, а также около самого населенного пункта, оказались под контролем Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Российские военные, с поддержкой артиллерии, сумели уничтожить группировку ВСУ в районе водоемов, простирающихся от Севера Георгиевки до Красногоровки. В этой области линии соприкосновения, украинские формирования используют каскад прудов в качестве оборонительной линии, перед которой установлены минные поля. Помимо этого, российская армия продвинулась еще дальше на Запад, улучшив свою тактическую позицию в районе Георгиевского пруда внутри пределов села Георгиевка.

За последние сутки российская сторона получила под контроль свыше двух квадратных километров территории на Кураховском направлении. Противоборствующая сторона, в свою очередь, понесла значительные потери, включая несколько единиц бронированной техники и гаубицу, а также несколько десятков военнослужащих, включая иностранных добровольцев.