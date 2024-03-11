Данная модель должна будет выступать в роли консультанта для врачей

В ближайшие месяцы Китай проводит испытания помощника с искусственным интеллектом для нейрохирургов. Этот проект осуществляется в семи больницах Пекина и других городов, и представляет собой одну из инициатив, поддерживаемых правительством в области использования технологии.

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Агентство, принадлежащее Академии наук Китая, представило модель искусственного интеллекта на основе Llama 2.0 от Meta Platforms Inc. Исследователи обучили и усовершенствовали эту модель, используя документы, медицинские журналы и руководства, чтобы она могла выступать в роли консультанта по хирургии для врачей. Об этом заявил исполнительный директор центра Лю Хунбинь.

Государственные органы присоединяются к китайским частным фирмам в разработке отечественных моделей искусственного интеллекта по образцу ChatGPT от OpenAI. Модель Taichu от Китайской академии наук была одним из первых сервисов, получивших одобрение для публичного внедрения в августе. Эта технология может принести революцию в различных областях — от диагностики до личных консультаций.

Центр искусственного интеллекта и робототехники задействовал около 100 графических процессоров для обучения своей модели, специализированной на здравоохранении. Эти процессоры распределены поровну между высокопроизводительными чипами A100 от Nvidia Corp. и Ascend 910b от Huawei Technologies Co., сообщили исследователи журналистам.

Исследователи надеются, что их ИИ-помощник Cares Copilot 1.0 сможет отвечать на вопросы с использованием цитат, основанных на более чем миллионе академических записей. Он также должен быть способен обрабатывать диагностические данные, такие как МРТ, УЗИ или компьютерная томография, а также изображения, текст и аудио. В конечном счете, исследователи предполагают, что ИИ сможет играть более активную роль, например, предупреждать врачей о рискованных процедурах.



