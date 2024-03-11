Данный тип вооружения сможет поражать морские и наземные цели

Военное ведомство Российской Федерации активно готовится к введению в строй нового корабельного дрона-камикадзе, который разрабатывается с целью уничтожения морских и наземных целей.

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Новинка сможет наносить эффективные удары по различным объектам, например: катера и моторные лодки, которые используются диверсантами украинской армии, а также оказывать поддержку морпехам на побережье. Работы над этим дроном находятся на заключительной стадии, однако, пока подробности о его характеристиках не разглашаются.

Судя по данным, это может быть что-то наподобие FPV-дрона, однако, его дальность поражения, скорее всего, будет недостаточной для операций на море. Причем несмотря на это, вооружение новейшим дроном планируется осуществить в ближайшее время. По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, одно из главных отличий операций над водной поверхностью заключается в сложностях управления полетом из-за отсутствия ориентиров, требуя использования специальных навигационных методов. Компания ZALA ранее представила версию дрона-камикадзе "Куб-бла", разработанную специально для применения на море. Эта модификация высокоточного оружия предназначена для использования на различных морских платформах, включая десантно-штурмовые катера.

Ожидается, что новые беспилотники позволят флоту наносить точные удары по морским и наземным объектам, без необходимости использования корабельных ракет.