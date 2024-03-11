Также был поражен еще один комплекс противовоздушной обороны ВСУ

В ночь с 10 на 11 марта армия Российской Федерации осуществила ряд ракетных ударов из дальнобойных систем по объектам украинских вооруженных сил, которые находились в некоторых регионах подконтрольных киевским властям.

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Согласно актуальной информации, наибольшее количество целей было поражено в городе Одессе и Одесской области. Вновь были зафиксированы прилеты беспилотных летательных аппаратов типа "Герань" в районе посёлка Дачное, который находится на Северо-Западе от Одессы, недалеко от побережья Лимана Хаджибей.

Имеются сообщения об уничтожении зенитно-ракетной установки украинской армии, которая располагалась к Юго-Западу от микрорайона Авангард в городе Одессе. Несколько объектов, используемых киевскими войсками, были поражены дронами-камикадзе в Харьковской области и городе Харькове. В частности, поступила информация об уничтожении пунктом размещения украинских военных и бойцов главного управления разведки Украины.

Тем временем, на Украине продолжается расследование вопроса о том, является ли недавнее уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" вооруженными силами РФ на территории Донецкой Народной Республики, контролируемой Киевом, результатом утечки информации. Сотрудники СБУ уже начали проверку в одной из военных частей противовоздушной обороны ВСУ с целью выявить военнослужащих, которые могли передать данные о маршруте комплекса российским военным.