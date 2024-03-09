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Zelikman
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
ChangXin Memory Technologies Inc. является прямым конкурентом таким компаниям как Micron Technology Inc., Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc.

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  Согласно информации от источников, администрация Байдена рассматривает возможность введения санкций против ряда китайских технологических компаний, включая производителя микросхем памяти ChangXin Memory Technologies Inc. США вновь вставляют палки в колеса развития китайской полупроводниковой промышленности.

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  По сообщению осведомлённых людей, Бюро промышленности и безопасности Министерства Торговли Соединённых Штатов рассматривает возможность включения ChangXin в свой список организаций, ограничивающий доступ компаниям к американским технологиям. Источники также утверждают, что Бюро рассматривает вопрос об ограничении деятельности еще пяти китайских фирм, хотя список пока не является окончательным.

  ChangXin, также известная как CXMT, является производителем микросхем, которые используются в широком спектре продуктов, включая компьютерные серверы и интеллектуальные автомобили. Она конкурирует с американскими компаниями Micron Technology Inc. и южнокорейскими компаниями Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. Micron даже финансировала правозащитную группу, которая давно настаивает на ограничении CXMT.

  Предполагается, что потенциальные санкции являются ответом администрации Байдена на прорыв, который компания Huawei Technologies Co. совершила в области чипов в прошлом году. В прошлом году компания Huawei выпустила мобильный телефон 5G с передовым 7-нанометровым полупроводником китайского производства, что было воспринято как значительный прорыв. В ответ на это министр торговли США Джина Раймондо обещала принять «самые решительные» меры для защиты национальной безопасности страны.

  Администрация Байдена активно использует список организаций отдела коммерции, чтобы ограничить доступ китайских компаний к новейшим американским технологиям. Поставщикам запрещается продавать определенные передовые товары, оборудование и компоненты клиентам из этого списка, если они не получат специальную лицензию от Министерства Торговли.

  Ряд ключевых китайских технологических компаний уже подверглись санкциям, включая компанию Huawei, ее партнера по производству микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corp. и производителя литографических машин Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co. В 2022 году Yangtze Memory Technologies, аналог CXMT по производству чипов памяти, была добавлена в список ограниченных компаний.

  Кроме того, США призывают своих союзников, таких как Нидерланды, Германия, Южная Корея и Япония, укрепить сотрудничество для ограничения влияния Китая. Администрация Байдена давит на эти страны, чтобы они дополнительно ограничили доступ Китая к технологиям полупроводников.

#сша #китай #технологии #санкции #чипы #память #микросхемы
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