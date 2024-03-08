Ранее об этом заявлял президент Франции Эммануэль Макрон

Судя по последним заявлениям различных западных политиков члены Североатлантического Альянса всерьёз рассматривают возможность отправки войск на территорию Украины, глядя на критическую ситуацию Вооруженных Сил Украины.

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Накануне глава военного ведомства Федеративной Республики Германия подтвердил слова французского президента Эмманюэля Макрона, о рассмотрении военно-политическим блоком НАТО, возможности интервенции на Украину.

"Никто не хочет наземных войск на Украине, но, разумеется, это обсуждается", - заявил министр обороны Германии Писториус.

Сложно сказать насколько это реалистичный сценарий, учитывая то, какими последствиями может обернуться такая авантюра для всего мира, но то что данная тема начинает подниматься среди политиков Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки - это факт.

Наличие в украинском конфликте большого количества иностранных военных, например, американцев, французов, поляков, британцев и выходцев из других стран, далеко не ново. У Киева есть целые подразделения сформированные из иностранных добровольцев. Однако, отправка в помощь Киеву регулярных войск и подразделений, может спровоцировать разжигание более опасного, мирового конфликта, в который втянется множество стран. Вполне очевидно, что в подобном повороте событий не заинтересованы люди ни одной страны, но политическое руководство многих западных стран последние годы действует далеко не в интересах своих сограждан.