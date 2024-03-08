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Zelikman
Энтузиаст скальпировал новейший процессор Intel Core i9-14900KS и протестировал его до старта продаж
Температура процессора снизилась на 10 ° после данной процедуры

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  Авторитетный оверклокер Пахтунов, который ранее опубликовал информацию о стандартных тактовых частотах и напряжениях для предстоящего процессора Intel Core i9-14900KS, сумел скальпировать один из них и значительно снизить температуру во время нагрузки на целых 10° по Цельсию.

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  Ожидается, что Core i9-14900KS будет доступен 14 марта с тактовой частотой повышения до 6,2 ГГц и базовой частотой 5,9 ГГц на всех ядрах. При этом, из-за максимальной мощности TDP в 420 Вт, 14900KS будет сильно нагреваться и потребует отличной системы охлаждения. Есть, конечно, альтернативный вариант - снять крышку (IHS) с процессора, заменить стандартную термопасту на более эффективное вещество, например, жидкий металл, а затем снова установить крышку. Что собственно и сделал Пахтунов со своим экземпляром до официального выпуска процессора.

  Однако в ходе теплового испытания энтузиаст не использовал 14900KS с заводскими настройками. Вместо этого он заблокировал P-ядра на частоте 5,9 ГГц и отключил Hyper-Threading. Он объяснил свой выбор отключения Hyper-Threading следующим образом: "Мой AIO забит стандартным процессором 5900 с полными 32 потоками... Не могу понять, почему HWiNFO показывает на 60 Вт больше с теми же настройками после отключения."

  Упомянутый им AIO - это Deepcool LS720SE диаметром 360 мм; более надежная жидкостная система охлаждения, возможно, использовала бы преимущества Hyper-Threading. Таким образом, хотя это и не был стандартный экземпляр 14900KS, результаты все равно впечатляют. До скальпирования, температура процессора составляла 85°C в Cinebench 2024 и 89 C в Y-Cruncher. После применения жидкого металла эти значения снизились соответственно до 75°C и 82°C. Потребляемая мощность также уменьшилась с 376 Вт в Cinebench 2024 и 432 Вт в Y-Cruncher с заводским IHS до 366 Вт и 409 Вт после изменений. Более горячие процессоры работают менее эффективно, поэтому снижение температуры может привести к более высокому результату.

#технологии #новинка #компьютеры #железо #intel core i9-14900ks #оверклокер #энтузиаст
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