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Zelikman
Хуситы атаковали американское судно в районе Баб-эль-Мандебского пролива
Пока неизвестно, какое именно было судно и какие повреждения были нанесены

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  Согласно информации от арабского агентства Al Jazeera, 6 марта в Баб-эль-Мандебском проливе хуситы совершили нападение на корабль Соединенных Штатов Америки. На данный момент подробности этого инцидента не разглашаются, причем название судна также остается неизвестным. Однако, ранее Управление Морских Торговых Операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на корабль к Юго-Западу от йеменского порта Аден. Один из информаторов также утверждает, что "взрыв произошел рядом с грузовым судном американской компании".

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  Движение "Ансар Алла" начало атаковать суда Соединенных Штатов Америки и Великобритании после того, как эти страны провели военную операцию против хуситов в Йемене. Вооруженные силы Соединённых Штатов и Великобритании нанесли ракетные удары по объектам на территории этой страны. В ответ движение "Ансар Алла" заявило, что все корабли данных стран, находящиеся в Красном море, будут подвержены нападениям.

  Целью военной операции Коалиции против движения "Ансар Алла" было обеспечение безопасности гражданского судоходства в Красном море. Однако, на практике она только увеличила риски для судоходства, не достигнув наивысшей эффективности, а только усугубив уже напряженную обстановку в регионе. Ранее хуситы били лишь израильские суда в знак солидарности с борьбой бойцов ХАМАС против военной операции Израиля.

#сша #армия #израиль #палестина #ближний восток #хуситы
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