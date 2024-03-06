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Zelikman
Порт Horizon Forbidden West на ПК будет требовать свыше 150 гигабайт свободного места на диске
Игра будет доступна к покупке уже 21 марта на Steam и Epic Games Store

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  Horizon Forbidden West для ПК предъявляет немалые требования к системе: минимум 150 ГБ свободного места на диске и 16 ГБ оперативной памяти. Однако, если у вас есть новое оборудование среднего класса, проблемы при запуске игры не должны возникнуть.

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  Рекомендуемые графические карты - GeForce RTX 3060 или Radeon RX 5700, способные воспроизводить игру в разрешении 1080p. Однако для игры в нативном 1440p рекомендуются карточки 3070 или RX 6800, обеспечивающие стабильную скорость в 60 кадров в секунду. Если же вы хотите запустить игру в формате 4K, вам понадобятся 4080 или 7900 XT. Стоит отметить, что спецификации не учитывают сверхразрешение, которое может повысить производительность каждой из этих видеокарт.

  Как обычно, игра поддерживает различные технологии, такие как FSR, XESS, масштабирование DLSS и генерацию кадров, а также DLA. Касательно нижнего сегмента аппаратного обеспечения, студия портирования Nixxes заявила, что игра была оптимизирована для портативных устройств, что подразумевает, что она должна без проблем работать на Steam Deck и Asus ROG Ally. Минимальные предустановки для настольных компьютеров включают 720p с частотой 30 FPS и видеокарты GTX 1650 или RX 5500 XT с 4 ГБ видеопамяти.

  В игре доступны различные настраиваемые визуальные настройки, такие как текстуры, уровень детализации, тени, вода, рельеф, поле зрения, размытие в движении, радиальное размытие, блики объектива, цветение, виньетирование и другие. Также поддерживаются сверхширокие соотношения сторон 21:1, 32:9 и 48:9 (трехмониторный режим), а также обратная связь с контроллером DualSense и DirectStorage.

  Предварительные заказы на полное издание Horizon Forbidden West уже открыты по цене $59,99. Все копии включают дополнение Burning Shores, которое добавляет новые локации и квесты в основную игру. В стандартную комплектацию также входят цифровой саундтрек, артбук и цифровой комикс. Игра будет доступна на платформах Steam и Epic Games Store 21 марта.

#amd #nvidia #видеокарты #игры #гейминг #horizon forbidden west #требования
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