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Zelikman
Правительство Китая вводит больше субсидий для поддержки отечественных компаний связанных с ИИ
В первую очередь, Пекин ищет решение, как можно помочь свои IT-гиганта в решении проблем с ограничением в поставках высокопроизводительных чипо Nvidia

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  Китай принимает меры по поддержке своих стартапов в области искусственного интеллекта, которые сталкиваются с проблемами доступа к высокопроизводительным графическим процессорам Nvidia для обучения большим языковым моделям (LLM) из-за правил экспорта в США. Несколько городских правительств, включая Шанхай, предлагают "компьютерные ваучеры" стартапам в области искусственного интеллекта.

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  Стоимость компьютерных ваучеров составляет от 140000 до 280000 долларов и они предназначены для субсидирования расходов, связанных с использованием центров обработки данных. Эта инициатива призвана справиться с трудностями, с которыми сталкиваются стартапы из-за роста стоимости центров обработки данных и нехватки важных процессоров "Зелёного гиганта" в Китае. Это, конечно же, является результатом последних экспортных правил, введенных правительством США, которые запрещают Nvidia и другим компаниям продавать передовые процессоры с искусственным интеллектом клиентам в Китае и некоторых других странах.

  Ситуацию усугубляют действия китайских интернет-гигантов, таких как Alibaba, Tencent и ByteDance, которые ограничили аренду графических процессоров Nvidia и дали приоритет их использованию для внутренних целей и ключевых клиентов. Это привело к накоплению запасов графических процессоров Nvidia и использованию альтернативных способов поиска критически важных чипов искусственного интеллекта.

  Китай работает над повышением своей самостоятельности, субсидируя группы искусственного интеллекта, которые используют отечественные чипы, и развивая государственные центры обработки данных и облачные сервисы в качестве альтернативы предложениям больших технологических компаний. В рамках проекта "Восточные данные, западное вычисление" планируется создание кластеров центров обработки данных для повышения эффективности распределения ресурсов и снижения энергопотребления для работ в области искусственного интеллекта.

  Поддержка правительства включает снижение вычислительных затрат на 40-50% для компаний в области искусственного интеллекта, использующих государственные центры обработки данных, хотя с соблюдением строгих критериев отбора. Эта инициатива является частью более обширных усилий по ускорению внедрения искусственного интеллекта и поддержанию строгого надзора за его применением, включая разрешение использования LLM в общественных целях и централизацию распределения вычислительной мощности через государственные платформы.

#nvidia #сша #китай #технологии #санкции #искусственный интеллект #чипы
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