В первую очередь, Пекин ищет решение, как можно помочь свои IT-гиганта в решении проблем с ограничением в поставках высокопроизводительных чипо Nvidia

Китай принимает меры по поддержке своих стартапов в области искусственного интеллекта, которые сталкиваются с проблемами доступа к высокопроизводительным графическим процессорам Nvidia для обучения большим языковым моделям (LLM) из-за правил экспорта в США. Несколько городских правительств, включая Шанхай, предлагают "компьютерные ваучеры" стартапам в области искусственного интеллекта.

реклама

Стоимость компьютерных ваучеров составляет от 140000 до 280000 долларов и они предназначены для субсидирования расходов, связанных с использованием центров обработки данных. Эта инициатива призвана справиться с трудностями, с которыми сталкиваются стартапы из-за роста стоимости центров обработки данных и нехватки важных процессоров "Зелёного гиганта" в Китае. Это, конечно же, является результатом последних экспортных правил, введенных правительством США, которые запрещают Nvidia и другим компаниям продавать передовые процессоры с искусственным интеллектом клиентам в Китае и некоторых других странах.

Ситуацию усугубляют действия китайских интернет-гигантов, таких как Alibaba, Tencent и ByteDance, которые ограничили аренду графических процессоров Nvidia и дали приоритет их использованию для внутренних целей и ключевых клиентов. Это привело к накоплению запасов графических процессоров Nvidia и использованию альтернативных способов поиска критически важных чипов искусственного интеллекта.

Китай работает над повышением своей самостоятельности, субсидируя группы искусственного интеллекта, которые используют отечественные чипы, и развивая государственные центры обработки данных и облачные сервисы в качестве альтернативы предложениям больших технологических компаний. В рамках проекта "Восточные данные, западное вычисление" планируется создание кластеров центров обработки данных для повышения эффективности распределения ресурсов и снижения энергопотребления для работ в области искусственного интеллекта.

Поддержка правительства включает снижение вычислительных затрат на 40-50% для компаний в области искусственного интеллекта, использующих государственные центры обработки данных, хотя с соблюдением строгих критериев отбора. Эта инициатива является частью более обширных усилий по ускорению внедрения искусственного интеллекта и поддержанию строгого надзора за его применением, включая разрешение использования LLM в общественных целях и централизацию распределения вычислительной мощности через государственные платформы.