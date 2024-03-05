В Пекине заявили, что будут увеличивать субсидии на исследования в области прорывных и передовых технологий

Китай долгое время ставил перед собой цель вырвать технологическое превосходство у Соединённых Штатов и использовать все ресурсы страны для ускорения отечественных научных прорывов.

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Согласно представленным в законодательный орган страны отчетам о работе правительства, Пекин разорвал американскую мертвую хватку в ключевых сферах и достиг своей цели. В документах отмечается, что центральное правительство увеличит расходы на научные и технологические исследования на 10% до 370,8 млрд юаней (51,5 млрд долларов США) в 2024 году и будет активно поддерживать национальных лидеров и предприятия в продвижении технологических достижений. Продолжая закреплять государственный контроль над стратегически важными областями, Китай объединит стратегическую научно-техническую мощь страны и неправительственные инновационные ресурсы для прорывов в ключевых и передовых технологиях.

"Мы будем в полной мере использовать сильные стороны новой системы мобилизации ресурсов по всей стране, чтобы повысить потенциал Китая в области инноваций по всем направлениям. Мы объединим стратегическую научно-техническую мощь нашей страны и неправительственные инновационные ресурсы, чтобы совершить прорыв в ключевых технологиях в ключевых областях и активизировать исследования в области прорывных и передовых технологий", — говорится в докладе, представленном премьер-министром Ли Цяном законодателям во вторник в Пекине.

Вопреки проблемам, с которыми столкнется Китай в этом году, включая противостояние кампании США и ограничения доступа к передовым чипам и искусственному интеллекту, страна продолжит поддерживать появление своих технологических лидеров через субсидии и политику.