Также Вашингтон не собирается приводить в полную боеготовность свои ядерные силы

Американские власти подтвердили свою намеренность сохранять независимую политику, не включающую военное вмешательство в конфликт на Украине. Великобритания также заявила о том, что не планирует усиливать свои ядерные силы в ответ на напряженную обстановку. Данное заявление принадлежит главе пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллеру.

реклама

Во время специального брифинга представитель Госдепартамента Соединённых Штатов прокомментировал заявление лидера Российской Федерации Владимира Путина о возможности ядерного конфликта, вызванного вмешательством стран-членов НАТО в конфликт на Украине. Миллер сообщил, что Вашингтон осуждает слова российского лидера, однако, не будет предпринимать никаких действий. Таким образом, американские военные не планируют направляться в Украину, и повышение готовности ядерных сил не требуется.

"Мы не видим необходимости менять уровень готовности наших ядерных сил и мы не планируем направлять войска в Украину", - заявил представитель Госдепартамента.

Ранее первое лицо Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что страны-члены НАТО обсуждали возможность отправки воинских подразделений Альянса на Украину. Однако, позже он отказался от своих слов, так как некоторые западные страны заявили, что у них нет планов направлять свои войска куда-либо. В то же время официально признано, что на Украине находятся "небольшие" военные контингенты стран-членов НАТО. По открытым данным, на данный момент на Украине может находиться до 5 тысяч профессиональных военнослужащих НАТО.