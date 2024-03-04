Данное решение ставит крест на попытках демократов выбить политика из президентской гонки

Верховный суд Соединенных Штатов объявил, что Дональд Трамп может быть указан в президентских избирательных бюллетенях в этом году, что положит конец попыткам запретить ему участие в выборах в соответствии с редко используемым конституционным положением, запрещающим повстанцам занимать должность.

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Единогласное решение, принятое в понедельник, отменило решение Верховного суда Колорадо, которое утверждало, что Трамп лишается права на повторную кандидатуру на пост президента, так как пытался оспорить результаты выборов 2020 года.

"Ответственность за соблюдение раздела 3 в отношении федеральных должностных лиц и кандидатов лежит на конгрессе, а не на штатах", - заявил суд в неподписанном заключении, ссылаясь на положение 14-й поправки.

Государственный чиновник в штате Мэн и судья в Иллинойсе также утверждали, что Трамп не имеет права находиться в избирательных бюллетенях, и судебные разбирательства были проведены и в других штатах. Решение Верховного суда, фактически, положило конец этим усилиям.

Трое либеральных судей высказали свое отдельное мнение, заявив, что суд пошел дальше, чем нужно, в рассмотрении данного дела. Они заявили, что суд в своем решении "пытается защитить всех предполагаемых повстанцев от будущих проблем".

Это решение стало самым значимым для суда по президентским выборам за последние 20 с лишним лет. Избиратели, представленные правозащитной группой "Граждане за ответственность и этику", заявили, что пятидневные слушания в Колорадо показали, что Трамп всё же был участником восстания.

Бывший президент заявил в судебных документах, что попытки помешать ему участвовать в выборах в случае успеха приведут к "хаосу и бедламу".