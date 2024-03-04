Энтузиасту пришлось изрядно потрудиться, чтобы подключить к устройству внешнюю видеокарту и создать необходимый софт

Хакер из Германии с ником KittenLabs, опубликовал в своем блоге сообщение, в котором рассказал о том, как ему удалось запустить классическую игру GTA: Vice City на маршрутизаторе. Он использовал необычную комбинацию аппаратных средств: маршрутизатор TP-Link TL-WDR4900 и графический процессор AMD Radeon HD 7470, подключенный в качестве внешней видеокарты. KittenLabs смог успешно установить Debian Linux и GTA: Vice City, и все функционировало отлично.

реклама

Особый интерес вызывал wi-fi-маршрутизатор TP-Link TL-WDR4900, так как устройство, выпущенное в 2013 году, обладало превосходной производительностью для своего времени. В основе маршрутизатора лежал процессор NXP/Freescale QorIQ P1014, на самом деле представляющий собой 32-битный процессор PowerPC e500v2, как поясняет KittenLabs.

Конечно, маршрутизатор не имел слота PCI-E для совместимой с графическим процессором видеокарты, поэтому для установки внешнего графического процессора потребовалось потрудиться. Энтузиаст разработал специальную печатную плату MiniPCIe и присоединил ее к маршрутизатору, используя дорожки PCI-E, идущие от процессора к одной из набора микросхем Atheros. Это дало им работающий резервный интерфейс PCI-E 2.0.

Затем возникли некоторые проблемы с программным обеспечением. KittenLabs установил OpenWRT на маршрутизатор, но из-за его ограничений в качестве мультифункциональной операционной системы он решил загрузить Debian Linux с дополнительными модулями ядра, достаточными для поддержки графических драйверов AMD. Первые эксперименты с видеокартой AMD Radeon RX 570 завершились неудачей из-за несовместимости, но переход на старую карту AMD Radeon HD 7470 с устаревшим драйвером быстро дал результаты - система заработала.

Перед тем, как протестировать TL-WDR4900 в GTA: Vice City, у специалиста возникло несколько проблем. Одной из них была необходимость получить версию игры, которая успешно работала на системе Debian/PowerPC. Решением стал проект REVC (реверс-инжиниринг версии GTA Vice City с открытым исходным кодом), скомпилированный для платформы маршрутизатора. Игра все еще не была полностью совместима и имела некоторые баги при работе с NPC. Из-за этой проблемы проект замедлился на несколько месяцев. Новая надежда появилась после портирования REVC на Wii U. Тем не менее, проблемы с графическими искажениями все еще оставались.

Наконец, прорыв произошел после обновления библиотеки 3D-графики Mesa, используемой маршрутизатором в рамках установки Linux. Хотя это было непросто, так как пришлось также обновить ряд зависимостей, но как только это было сделано, рендеринг игры начал нормально работать на данном оборудовании.