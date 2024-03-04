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Zelikman
В России будет запущено производство двигателей для автомобилей Haval
Упор будет сделан на выпуск 1.5 и 2-литровых моторах компании

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  В скором времени в Тульской области начнёт работу предприятие, специализирующийся на производстве двигателей для автомашин Haval. Иван Душкин, глава пресс-службы компании "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", поделился некоторыми деталями данного проекта в интервью для журнала "Китайские автомобили".

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  Согласно заявлениям представителя, завод уже готов приступить к работе и является соседом с автомобильным производственным комплексом. Если в 2023 году предприятие выпускало 80 тысяч моторов ежегодно, то теперь речь идет о производстве 100 тысяч двигателей. В основном, это будут моторы объемом 1.5 и 2.0 литра, которыми оборудована большая часть внедорожников Haval в Российской Федерации. Однако, интересно отметить, что особое внимание уделяется 1.5-литровому мотору по причине его использования в автомобиле Haval Jolion, который составляет 40% от общего объема продаж Haval на российском рынке.

  С начала Специальной Военной Операции на Украине, некоторые производители автомобилей, в основном из европейских стран, решили приостановить свою деятельность на территории России. Часть компаний и вовсе распродала свои предприятия и салоны, но большая половина всё же с тревогой смотрела на данную ситуацию и не спешила уходить захлопнув дверь. Без сомнений, это стало отличной возможностью для китайских производителей в освоении российского рынка. Заводы, на которых когда-то собирались, западные автомобили, теперь работают на китайские бренды.

  Однако, некоторые компании всё же сохраняют свои активы на территории России и ищут способы зацепиться за российских покупателей, чтобы не терять рынок, доля которого когда-то добывалась также, не без труда.

#россия #китай #технологии #автомобили #транспорт #haval #моторы
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