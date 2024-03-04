Варшава отказывается предпринимать какие-либо меры для прекращения акций фермеров

Конфликт между Польшей и Украиной, связанный с экономической и сельскохозяйственной сферами, никак не получается затушить. Польские фермеры продолжают блокировать государственную границу между странами, не выпуская на свою территорию транспортные средства с украинским зерном.

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Администрацию Зеленского омрачает тот факт, что Варшава со своей стороны не предпринимает никаких мер, чтобы повлиять на ситуацию у границы. Киев надеялся, что союзники разгонят участников акций, однако польские власти достаточно пассивно относятся к происходящему, чтобы акции продолжались. Есть также опасения, что данный конфликт ещё может разрастись, и варианты Украины не самые благоприятные, либо пытаться настаивать на своём и нажить настоящего врага на Западе, либо пожертвовать своими интересами и интересами своих фермеров, но урегулировать конфликт.

Однако, как сообщает источник из офиса президента Украины, действующие власти Польши не идут на контакт с Зеленским. Премьер-министр страны прямо отказался вести диалог с лидером соседней страны, а все запросы Банковой Варшава попросту игнорирует, из-за чего Киеву сложно вести диалог.