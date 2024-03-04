Цены на международном рынке опустились до трехлетнего минимума

В течение последних двух недель Китай активно закупал зерно на международном рынке. Снижение цен до исторического минимума за последние 3 года позволило китайскому импортеру приобрести более 20 партий товара.

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По информации осведомлённых людей, страна смогла обеспечить себя поставками кукурузы, сорго и ячменя от различных поставщиков, включая Украину и Соединённые Штаты. Общий объем закупок составил более 1,2 миллиона тонн зерна, приблизительно по 60 тысяч тонн в каждой партии.

Этот ажиотаж в закупках произошел вслед за ростом цен на зерно в Китае и снижением цен на кукурузу на Чикагской бирже фьючерсов до самого низкого показателя с 2020 года. Большое количество поставок из Бразилии и США позволило международному рынку значительно превзойти местный спрос, что сделало закупки для Китая особенно привлекательными.

По данным источников, в состав закупок вошли не менее 10 партий украинской кукурузы, которые в основном были запланированы для доставки с марта по май. Американское сорго составило не менее пяти партий, а шесть партий ячменя разного происхождения также были приобретены для аналогичной доставки.

Действия Пекина по увеличению запасов зерна для государственных резервов в преддверии нового урожая привели к росту цен на китайском рынке. Такая мера была принята с целью поддержать рынок, учитывая слабый спрос со стороны животноводческой отрасли, где свиноводы испытывают определенные убытки.